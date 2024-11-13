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18:30, 13 ноября 2024Мир

Путин и наследный принц Аль Сауд обсудили ближневосточный конфликт

Путин и наследный принц Аль Сауд обсудили конфликт на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждена сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают», — указали в президентской канцелярии.

Ранее посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад заявил, что его страна готова быть посредником в будущих переговорах между Россией и Украиной.

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