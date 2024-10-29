Ближневосточная страна захотела стать посредником в переговорах России и Украины

Аль-Ахмад: Саудовская Аравия готова быть посредником в переговорах РФ и Украины

Саудовская Аравия готова быть посредником в будущих переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил посол ближневосточной страны в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад, передает ТАСС.

«Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса на Украине», — отметил дипломат, добавив, что Эр-Рияд готов выступить в качестве посредника для установления контактов между вовлеченными сторонами.

Ранее в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после обмена военнопленных между Россией и Украиной пообещали продолжать быть посредником для мирного урегулирования конфликта. Ведомство подчеркнуло, что ОАЭ стремятся «поддержать все инициативы, которые могли бы смягчить гуманитарные последствия кризиса, в том числе для беженцев и пленных».