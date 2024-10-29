Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 29 октября 2024Мир

Ближневосточная страна захотела стать посредником в переговорах России и Украины

Аль-Ахмад: Саудовская Аравия готова быть посредником в переговорах РФ и Украины

Фото: Aziz Taher / Reuters

Саудовская Аравия готова быть посредником в будущих переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил посол ближневосточной страны в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад, передает ТАСС.

«Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса на Украине», — отметил дипломат, добавив, что Эр-Рияд готов выступить в качестве посредника для установления контактов между вовлеченными сторонами.

Ранее в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после обмена военнопленных между Россией и Украиной пообещали продолжать быть посредником для мирного урегулирования конфликта. Ведомство подчеркнуло, что ОАЭ стремятся «поддержать все инициативы, которые могли бы смягчить гуманитарные последствия кризиса, в том числе для беженцев и пленных».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      Леди Гага показала лицо без макияжа

      В США заявили о больших потерях бронетехники ВСУ

      Верховный суд раскрыл размер налога для физлиц-займодателей

      На Украине признали высокие темпы продвижения российских подразделений

      Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи о солдатах КНДР

      Врач назвала самый распространенный возраст обнаружения смертельно опасных заболеваний

      Белоусов отреагировал на переход трех населенных пунктов в ДНР под контроль России

      В повышении ставки увидели риски для обрабатывающей промышленности

      Дуда отказался передать Украине запрашиваемые истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше