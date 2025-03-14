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07:00, 14 марта 2025Ценности

Рианна вышла в свет в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Рианна

Рианна. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Барбадосская певица Рианна посетила мероприятие Fenty x Puma на Барбадосе в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Исполнительница вышла в свет в зеленом прозрачном платье-пачке с оборками и неоновом бикини, просвечивающемся сквозь наряд. Поверх упомянутых изделий звезда надела длинную бейсбольную рубашку. В качестве обуви она выбрала яркие кроссовки, завершив образ ожерельем с бриллиантами Sabyasachi.

В феврале Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar. Кроме того, знаменитость запечатлели в боди модного дома Dior и бежевом корсете.

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