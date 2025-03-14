Рианна вышла в свет в прозрачном наряде

Барбадосская певица Рианна посетила мероприятие Fenty x Puma на Барбадосе в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Исполнительница вышла в свет в зеленом прозрачном платье-пачке с оборками и неоновом бикини, просвечивающемся сквозь наряд. Поверх упомянутых изделий звезда надела длинную бейсбольную рубашку. В качестве обуви она выбрала яркие кроссовки, завершив образ ожерельем с бриллиантами Sabyasachi.

В феврале Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar. Кроме того, знаменитость запечатлели в боди модного дома Dior и бежевом корсете.