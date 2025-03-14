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13:25, 14 марта 2025Силовые структуры

Россия разыскивала неонационалиста Ганула за повреждение памятников воинской славы

МВД РФ разыскивало Ганула за повреждение памятников воинской славы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости На Украине назвали заказным убийство известного неонациста

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

МВД России разыскивало украинского неонационалиста Демьяна Ганула (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в рамках уголовного дела о повреждении памятников воинской славы и нападении на лиц или учреждения, находящихся под международной защитой. Об этом сообщает ТАСС.

Он был объявлен в федеральный розыск в июне 2023 года. 18 марта 2024 года его данные появились в базе международного розыска. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года выдал санкцию на заочный арест Ганула, уточняет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В Ганула, которого называют организатором поджога людей в Доме профсоюзов в Одессе, неизвестный выпустил три пули прямо на улице. В Нацполиции Украины квалифицировали преступление как заказное. В настоящее время идет поиск стрелка, сообщалось, что он одет в военную форму.

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