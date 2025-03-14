Россия разыскивала неонационалиста Ганула за повреждение памятников воинской славы

МВД РФ разыскивало Ганула за повреждение памятников воинской славы

МВД России разыскивало украинского неонационалиста Демьяна Ганула (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в рамках уголовного дела о повреждении памятников воинской славы и нападении на лиц или учреждения, находящихся под международной защитой. Об этом сообщает ТАСС.

Он был объявлен в федеральный розыск в июне 2023 года. 18 марта 2024 года его данные появились в базе международного розыска. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года выдал санкцию на заочный арест Ганула, уточняет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В Ганула, которого называют организатором поджога людей в Доме профсоюзов в Одессе, неизвестный выпустил три пули прямо на улице. В Нацполиции Украины квалифицировали преступление как заказное. В настоящее время идет поиск стрелка, сообщалось, что он одет в военную форму.