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13:22, 14 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали заказным убийство известного неонациста

Нацполиция Украины: Убийство Ганула квалифицировали как совершенное по заказу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Убийство участника поджога людей в Доме профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) квалифицировано как заказное. Об этом сообщила Нацполиция Украины в своем Telegram-канале.

Сообщается, что начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. В ведомстве добавили, что событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу. Полиция также сообщила, что следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил об убийстве Ганула. По сообщениям прессы, на мужчину было совершено покушение с применением огнестрельного оружия.

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