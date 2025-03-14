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12:29, 14 марта 2025Бывший СССР

В Одессе убили известного украинского неонациста

Депутат Рады Гончаренко сообщил об убийстве в Одессе неонациста Ганула
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Одессе убили известного украинского неонациста Демьяна Ганула. Об этом сообщает в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула», — говорится в публикации.

По сообщениям прессы, на мужчину было совершено покушение с применением огнестрельного оружия.

В мае 2014 года Ганул участвовал в поджоге Дома профсоюза в Одессе, в результате которого 48 человек погибло и еще 120 пострадало. В июне 2024 года неонацист на камеру избил критиковавшего Вооруженные силы Украины одесского фитнесс-тренера, а затем насильно отвез мужчину в военкомат.

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