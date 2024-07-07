Один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе избил человека

Организатор поджога здания Дома профсоюзов в Одессе Ганул избил фитнес-тренера

Один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году активист Демьян Ганул избил фитнес-тренера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Новости Live».

По его данным, фитнес-тренер грубо высказался в адрес военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Имя бойца и причины конфликта также не указываются.

К через некоторое время к фитнес-тренеру приехал Ганул и избил его за слова в адрес военнослужащего. Затем пострадавшего отвели в автобус военных. Как заявил Ганул, сотрудники военкомата выдали фитнес-тренеру повестку и отвезли проходить военно-врачебную комиссию.

9 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал Демьяна Ганула, объявленного в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об уничтожении памятников воинской славы России.

