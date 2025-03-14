Россиян предупредили о риске нарваться на огромный штраф из-за замены счетчиков

Юрист Крохи: Самостоятельная замена счетчика грозит штрафом в 80 тыс. рублей

Снимать пломбы со старых счетчиков могут только сотрудники управляющей компании (УК), самостоятельная замена приборов учета грозит штрафом в десятки тысяч рублей. О риске нарваться на огромные непредвиденные траты предупредил россиян председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России юрист Константин Крохин в беседе с «360».

Так, жительнице Екатеринбурга недавно пришлось заплатить 80 тысяч рублей после того, как она сама поменяла вышедший из строя счетчик. Тут специалист видит проблему в незнании законов о содержании имущества и нежелании в них разбираться. По этой же причине россияне часто попадаются на уловки мошенников.

Часто злоумышленники убеждают жильцов в некорректной работе устройств и предлагают заменить его за немаленькие деньги — в больших квартирах суммы могут достигать 30 тысяч рублей. А поскольку работы проводят без участия УК, к ней добавится еще и штраф.

«Никто не имеет права снимать пломбы на приборах учета, кроме управляющей организации. К сожалению, наши граждане не разбираются в этом», — заключил юрист.

Ранее россиян призвали установить в квартирах датчики движения, поменять лампочки на светодиодные и чаще мыть окна, чтобы сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги.