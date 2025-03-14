Россиянам дали рекомендацию по уходу за волосами после спортзала и бассейна

Эксперт «ТРЕСемме» Фомина: Для защиты волос от хлора в бассейне нужна шапочка

Разработчик парфюмерно-косметической продукции Анастасия Фомина дала рекомендации по уходу за волосами после спортзала и бассейна. Комментарий эксперта бренда «ТРЕСемме» попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка призвала внимательнее отнестись к выбору шапочки для плавания: при подборе следует учитывать индивидуальные особенности, в том числе наличие аллергии на определенные материалы. Кроме того, чтобы минимизировать контакт с хлоркой, нужно рассмотреть варианты нетканых шапочек, уточняет Фомина.

Вдобавок эксперт посоветовала перед посещением бассейна наносить на волосы масло. По ее словам, продукт будет создавать защитный барьер в виде пленки и поможет отразить негативное воздействие хлора на локоны. Масло следует выбирать натуральное, например, кокосовое или оливковое.

При этом после бассейна важно использовать увлажняющий шампунь, который поможет не только смыть частицы дезинфицирующих веществ с волос, но также увлажнит и наполнит их влагой, придаст мягкость и гладкость локонам.

Не забывайте использовать кондиционер, даже если вы уже наносили это средство до купания в бассейне. Продукт с увлажняющими компонентами поможет восстановить уровень влаги и предотвратит ломкость волос, возникающую в результате контакта с хлорированной водой или использования слишком плотной шапочки для плавания. И не стоит злоупотреблять и феном или другими стайлерами Анастасия Фомина

В то же время в спортзале стоит носить повязку для волос: длинные локоны во время занятий могут впитывать пот и грязь, что негативно сказывается на их состоянии. Не стоит забывать и о средствах глубокой очистки, добавляет собеседница издания. «Во время активной физической нагрузки выделяется много себума и пота, которые забивают поры кожи головы и не дают клеткам получать увлажнение. Поэтому в арсенале обязательно должны быть средства глубокой очистки», — уточнила она.

В заключение эксперт порекомендовала использовать после спорта дополнительный уход — это особенно актуально, если тренировка проходит на улице. В этом случае волосы нужно защитить от воздействия ультрафиолета, ветра и холода.

«Увлажняющие несмываемые продукты помогут сохранить красивый внешний вид волос, например, сыворотка-флюид для волос с гиалуроновой кислотой и витаминами E, B3 и B5 интенсивно питает их, смягчает, помогает сократить ломкость и облегчает расчесывание», — подытожила она.

В феврале парикмахер назвала вызывающее облысение средство для волос.