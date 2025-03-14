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20:02, 14 марта 2025Путешествия

Россиянам назвали лучшие отели страны

Отели в Йошкар-Оле и Казани названы лучшими в стране
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Российским путешественникам назвали лучшие отели страны. Такое исследование провели специалисты сервиса «Туту» на основе отзывов экспертов в сфере туризма, результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, за год участники опроса посетили 25 регионов России и побывали в 53 отелях и глэмпингах. Они оценили их по 10-балльной шкале, выявив самые лучшие. Наивысшую оценку получили глэмпинг «Холмы», в Ульяновской области, отель «Лаванда» в Краснодарском крае, Azimut в Йошкар-Оле, «Мираж» и Luciano в Казани.

В числе лидеров с 9 баллами также оказались Status в Ухте, санаторий «Дон» в Воронеже, гостевой дом «Шельден» в Сосновке, «Бутик-отель 39» в Ростове-на-Дону, глэмпинг-парк «Айвенго» в Горно-Алтайске, глэмпинг «Тверской-Ямской» в Ямоке и другие.

Ранее аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» назвали лучшие гостиницы для отдыха в Абхазии по мнению россиян. Награды удостоились гостевой дом Santorini в Амзаре, отели Arda, Apsuana Rose, Travel, Amran, «Бунгало Коттеджи» в Гагре. В Новом Афоне в лидеры вырвались Leon Beach Hotel, Azanta, «Сулемар», а в Пицунде — «Семь гор» и Garuda Boutique Hotel.

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