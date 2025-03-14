Россиянам стало дороже «переобуваться»

«Авилон»: Цены на сезонный шиномонтаж увеличились на 15 %

Россиянам стало сложнее «переобуваться» — цены на сезонный шиномонтаж за год выросли на 15 процентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексея Шпикалова.

На стоимость повлияло увеличение затрат сотрудников станций техобслуживания. Шпикалов напомнил, что в этом году сезон смены зимних шин на летние начался раньше, так как в некоторых российских регионах установилась плюсовая температура. По закону «переобуваться» разрешено с 1 марта. Менять шины рекомендуется при повышении среднесуточной температуры до плюс 5 градусов и более. При этом тепло должно держаться не только днем, но и ночью.

Ранее россиянам посоветовали подготовить автомобиль к теплому сезону, отдав его на комплексную мойку, чтобы избавиться от прилипших за зиму реагентов и грязи.

