Россиянам дали рекомендации по подготовке автомобиля к весеннему теплу

Автоэксперт Ракитин рекомендовал отдать машину на комплексную мойку после зимы

К теплой погоде автомобиль следует отдать на комплексную мойку, чтобы избавиться от прилипших за зиму реагентов и грязи, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Рекомендации по подготовке машины к весне специалист дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Автомобиль нужно полностью отмыть от зимних историй, а дальше действовать исходя из того, насколько давно было ТО. Я, честно говоря, не очень приветствую сезонные всплески, когда после окончания зимы или перед зимой люди отправляются на ТО», — отметил Ракитин.

По словам автоэксперта, ТО машины следует делать, если после последнего обслуживания владелец проехал 15 тысяч пробега или авто год не эксплуатировалось. Он добавил, что этого вполне достаточно между техобслуживанием, если автомобиль не эксплуатируется в тяжелых условиях.

«Необходимо проверить все рабочие жидкости. Проверьте их состояние, их количество. Это касается антифриза. Это касается масла и тормозной жидкости. Специальных мероприятий производители не предусматривают. Нет такого понятия "сезонное ТО"», — добавил он.

Когда закончатся все дожди, машину нужно как следует помыть, желательно даже снизу. Потому что вся эта история коррозионная может начаться и снизу. Заодно вы увидите, что произошло с кузовом за зиму Максим Ракитин главный редактор сетевого автомобильного издания Quto

Ранее эксперты «Альфа-Лизинга» рассказали, что необходимо дождаться повышения среднесуточной температуры до пяти градусов и более для замены зимних шин на летние. Они также посоветовали не спешить с покупкой летней резины, чтобы избежать переплат.

