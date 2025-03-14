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19:22, 14 марта 2025Силовые структуры

Россиянин изнасиловал свою малолетнюю дочь и получил больше 20 лет колонии

Жителя Липецка приговорили к 21 году колонии за изнасилование 11-летней дочери
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Задонский районный суд Липецкой области огласил приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет насиловал свою малолетнюю дочь. В результате его действий девочка забеременела, об этом «Ленте.ру» сообщили в судебной системе региона.

Мужчину признали виновным в изнасиловании и совершении развратных действий. Он проведет в колонии 21 год и выплатит компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Как установил суд, в период с 2022 по 2024 год осужденный многократно насиловал свою 11-летнюю дочь. В результате этого девочка забеременела, но врачам пришлось прервать беременность, так как она оказалась замершей.

Сам мужчина не признает свою вину. Он заявил, что дочь обиделась на него и из-за этого оговорила.

Ранее в Ижевске суд приговорил 28-летнего местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и изнасилование ее дочери.

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