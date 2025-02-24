Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:45, 24 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за расправу над сожительницей и изнасилование ее дочери

В Ижевске суд приговорил мужчину к 18 годам за убийство сожительницы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ижевске суд приговорил 28-летнего местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и изнасилование ее дочери. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых 105 («Убийство») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Ранее он неоднократно был судим. Его также обязали проходить лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

По версии следствия, в ноябре 2023 года осужденный избил сожительницу во время конфликта. Через три дня он решил расправиться с женщиной. Осуществив свой план, он выбросил тело на улицу. После этого преступник вернулся домой и изнасиловал дочь убитой.

Ранее на Алтае пьяный местный житель расправился с сожительницей и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

      SHAMAN ответил на вопрос о любви к Родине

      Украина назвала цену восстановления страны

      Канада ввела санкции против Познера

      Россиянин попытался заработать на инвестициях и отдал аферистам девять миллионов

      Хакеры взломали телевизор Минстроя США и увидели целующего ноги Маску Трампа

      Культовая джазовая певица умерла в США

      В Германии представили антидроновый квадроцикл MANUL

      Звезда «Универа» показала фигуру в крошечном бикини

      Россиянина осудили за расправу над сожительницей и изнасилование ее дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше