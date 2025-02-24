Россиянина осудили за расправу над сожительницей и изнасилование ее дочери

В Ижевске суд приговорил мужчину к 18 годам за убийство сожительницы

В Ижевске суд приговорил 28-летнего местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и изнасилование ее дочери. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых 105 («Убийство») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Ранее он неоднократно был судим. Его также обязали проходить лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

По версии следствия, в ноябре 2023 года осужденный избил сожительницу во время конфликта. Через три дня он решил расправиться с женщиной. Осуществив свой план, он выбросил тело на улицу. После этого преступник вернулся домой и изнасиловал дочь убитой.

Ранее на Алтае пьяный местный житель расправился с сожительницей и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.