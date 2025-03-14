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10:27, 14 марта 2025Силовые структуры

Россиянин позвал подростка поиграть в компьютерную игру и изнасиловал его

В Норильске правоохранители задержали мужчину за изнасилование подростка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Норильске правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который позвал подростка поиграть в компьютерную игру и изнасиловал его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, вечером 8 марта подозреваемый пригласил к себе домой ранее знакомого 14-летнего подростка под предлогом поиграть в компьютерную игру. В результате злоумышленник совершил в отношении несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера. Об этом узнала мать приятеля пострадавшего подростка, которая и обратилась в полицию.

Ранее в Нижегородской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы 34-летнего мужчину за изнасилование девочки-подростка.

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