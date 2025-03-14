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14:04, 14 марта 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с женой из-за отсутствия в их паре интимной жизни

В Петербурге задержан мужчина, убивший жену из-за отсутствия интимной жизни
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержан 43-летний мужчина, расправившийся с 36-летней женой из-за отсутствия в их паре интимной жизни. Об этом сообщает Mash на Мойке в своем Telegram-канале.

Фигурант работал начальником отдела аналитики в агропромышленной компании, судим не был. В последнее время он принимал антидепрессанты, потому что в их семейной паре были напряженные отношения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным канала, накануне в полицию поступил экстренный вызов в квартиру, расположенную в доме на Товарищеском проспекте. Там задержанный на глазах двух сыновей и матери жены шесть раз ударил супругу ножом в грудь. Кроме того, мать женщины также получила ранение. Прибывшие на место медики спасти жену фигуранта не смогли.

Ранее сообщалось, что в Москве 31-летний мужчина расправился с женой из-за ревности.

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