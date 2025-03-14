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13:18, 14 марта 2025Силовые структуры

Россиянин решил заменить счетчик и лишился девяти миллионов рублей

В Татарстане мужчина потерял 9 млн рублей из-за предложения поменять счетчик
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Татарстане 60-летний местный житель отдал 9,2 миллиона рублей мошенникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в начале января мужчине из Набережных Челнов позвонил якобы сотрудник «Энергосбыта» и сообщил о необходимости поменять электросчетчики. Данная услуга предлагалась бесплатно, нужно было лишь сообщить код из смс, чтобы встать в очередь на замену оборудования. Россиянин сделал это. Спустя время ему вновь позвонили сообщить, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан мошенниками. Лжесотрудник Центробанка предложил потерпевшему перевести все сбережения на «безопасный счет». Мужчина поверил аферисту, обналичил все сбережения и передал курьерам. Суммарно он потерял 9,2 миллиона рублей.

Россиянин понял, что его обманули и обратился в полицию. Сотрудники задержали одного из курьеров — 19-летнего жителя Казани. Он забрал у потерпевшего 1,8 миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве задержаны аферисты, оформлявшие кредиты по поддельным документам.

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