Россиянин устроил стрельбу в поликлинике

В Зеленогорске полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в медучреждении

В Зеленогорске полиция задержала россиянина, устроившего стрельбу в медучреждении. Об этом в пятницу, 14 марта, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 14 марта нарушитель спокойствия в состоянии алкогольного опьянения вошел в холл медучреждения и выстрелил из изделия, конструктивно схожего с пневматическим оружием. Из-за действий дебошира полицейским пришлось эвакуировать посетителей поликлиники. Хулигана задержали, им оказался ранее судимый местный житель 1977 года рождения.

Ранее 10 марта сотрудники полиции задержали двух мужчин 28 и 29 лет, которые устроили стрельбу из пневматического пистолета возле Смольного собора в Санкт-Петербурге.