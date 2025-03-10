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12:08, 10 марта 2025Силовые структуры

Двое мужчин устроили стрельбу около собора в Петербурге

В Петербурге задержаны двое мужчин, устроивших стрельбу возле Смольного собора
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Сотрудники полиции задержали двух мужчин 28 и 29 лет, которые устроили стрельбу из пневматического пистолета возле Смольного собора в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, все произошло вечером в воскресенье, 9 марта. Оказалась, что злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против мужчины, стрелявшего по школьникам на западе Москвы. Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

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