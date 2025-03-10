Следователи возбудили дело против стрелявшего по школьникам россиянина

СК возбудил дело против стрелявшего из пистолета по школьникам в Москве мужчины

Следователи возбудили дело против мужчины, стрелявшего по школьникам на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

В воскресенье, 9 марта, мужчина открыл стрельбу по подросткам в московском районе Солнцево. Школьники возвращались домой после выгула собаки. Россиянин набросился на них и выстрелил семь раз, целясь в голову. Несовершеннолетние успели забежать в подъезд и спрятались, пока стрелок караулил их снаружи. Хулигана задержали.