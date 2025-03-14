Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 14 марта 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 13 годам за передачу СБУ персональных данных сотрудника ФСБ

В Белгородской области суд приговорил мужчину к 13 годам за передачу СБУ данных
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Белгородский областной суд приговорил 52-летнего Юрия Плыски к 13 годам колонии строгого режима за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) персональных данных сотрудника ФСБ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в сентябре 2020 года осужденный вступил в переписку с представителями СБУ, предложив свою помощь. По личной инициативе в июле 2021 года он передал Киеву персональные данные сотрудника ФСБ России и сведения о служебном объекте данного ведомства, составляющие государственную тайну.

О его задержании ФСБ сообщила 25 апреля 2023 года, тогда же суд санкционировал его арест.

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    Жительница Курской области рассказала о поведении украинских оккупантов

    Раскрыт масштаб разрушенных ВСУ храмов и памятников архитектуры в Курской области

    Россиянин расправился с женой из-за отсутствия в их паре интимной жизни

    Россиянина приговорили к 13 годам за передачу СБУ персональных данных сотрудника ФСБ

    В МИД обеспокоились милитаризацией региона со стратегически важным объектом России

    Россиянин заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей

    Экс-замглавы регионального УФСИН осудили на шесть лет за злоупотребление полномочиями

    Певица Сабрина Карпентер показала селфи без макияжа во время болезни

    Российские военные самолеты назвали лучшими в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше