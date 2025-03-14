Россиянина приговорили к 13 годам за передачу СБУ персональных данных сотрудника ФСБ

В Белгородской области суд приговорил мужчину к 13 годам за передачу СБУ данных

Белгородский областной суд приговорил 52-летнего Юрия Плыски к 13 годам колонии строгого режима за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) персональных данных сотрудника ФСБ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в сентябре 2020 года осужденный вступил в переписку с представителями СБУ, предложив свою помощь. По личной инициативе в июле 2021 года он передал Киеву персональные данные сотрудника ФСБ России и сведения о служебном объекте данного ведомства, составляющие государственную тайну.

О его задержании ФСБ сообщила 25 апреля 2023 года, тогда же суд санкционировал его арест.