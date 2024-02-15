Московский суд продлил арест обвиняемому в госизмене

В Москве суд продлил арест Юрию Плыски по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Юрию Плыски, обвиняемому в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству органов следствия о продлении до 20 апреля срока избранной меры пресечения.

Мужчине инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Другие подробности дела неизвестны в связи с грифом «секретно» на материалах.

О его задержании ФСБ сообщила 25 апреля 2023 года, тогда же суд санкционировал его арест. Мужчина является уроженцем Тольятти, уточняет ТАСС.

15 февраля сообщалось, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело против жителя Сыктывкара, намеревавшегося совершить госизмену и воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он был задержан в декабре 2023 года в Белгороде и этапирован в Сыктывкар для проведения следственных действий. Мужчина выполнил задание, сфотографировав и сняв на видео уязвимые места объекта социальной инфраструктуры Сыктывкара для диверсии.