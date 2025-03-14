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09:10, 14 марта 2025Путешествия

Россиянка описала квартиры в Швеции словами «такое даже в страшном сне не хочу увидеть»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: SIMON JOHNSON / Reuters

Россиянка побывала в Швеции и рассказала, почему она не смогла бы жить в этой стране. Свои наблюдения она описала в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам россиянки, типичные квартиры в скандинавской стране «вызывают недоумение и разочаровывают». В первую очередь ее удивило, что большинство шведов не имеют собственных стиральных машин из-за особенностей водоснабжения, поэтому вынуждены ходить в общие прачечные.

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Блогершу также возмутили ванные комнаты в шведских квартирах: ванны в них устанавливают редко, а душ обычно представляет собой отверстие в полу с занавеской вокруг. «Такое даже в страшном сне не хочу увидеть», — отметила она.

Кроме того, автору не понравился характерный для Швеции тренд на минимализм, который «делает интерьер слишком бедным и убогим». «Например, шведы обожают ремонт с белыми стенами и такой же белой мебелью, что смотрится как в больнице», — удивилась россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила немецкие деревни с российскими. Автор отметила порядок и ухоженность сельской местности в Европе.

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