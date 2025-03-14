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12:50, 14 марта 2025Россия

Россиянку лишили выплат за не вернувшегося с СВО сына

В Новосибирской области суд лишил выплат мать не вернувшегося с СВО бойца
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд лишил местную жительницу выплат за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) сына. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, в Барабинский районный суд поступил иск от россиянина, который потребовал лишить мать бойца выплат. Кем приходится военнослужащему истец, не уточняется. В ходе разбирательства выяснилось, что женщина не принимала участия в воспитании сына с момента достижения им трех лет. Все последующее время до совершеннолетия ребенок проживал с отцом.

В результате суд пришел к выводу, что мать бойца «не несет нравственных и материальных потерь» в связи со смертью сына, и решил лишить ее права на страховую выплату, единовременное пособие и ежемесячную выплату.

Ранее в Курганской области сестра не вернувшегося с СВО военного лишила его отца «гробовых» выплат. Как стало известно, женщина отсудила у мужчины 5 миллионов рублей, установленных государством в качестве компенсации в случае смерти в бою.

ЖЗЛ
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