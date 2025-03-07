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11:42, 7 марта 2025Россия

Сестра не вернувшегося с СВО бойца лишила его отца «гробовых»

Сестра бойца СВО из Курганской области лишила его отца выплат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курганской области сестра не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца лишила его отца «гробовых» выплат. Об этом сообщает Ura.ru.

Предметом спора стали пять миллионов рублей — именно такая сумма, по словам представителя вдовы, установлена государством в случае смерти в бою. Исковое заявление россиянки рассмотрел суд города Шадринска.

Требования женщины были удовлетворены. Отца солдата признали недостойным наследником.

Ранее похожий случай произошел в ХМАО. Там отца другого бойца СВО лишила выплат жена солдата. Она смогла доказать в суде, что мужчина не жил вместе с будущим военнослужащим и не интересовался его судьбой.

ЖЗЛ
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