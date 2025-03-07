Сестра не вернувшегося с СВО бойца лишила его отца «гробовых»

Сестра бойца СВО из Курганской области лишила его отца выплат

В Курганской области сестра не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца лишила его отца «гробовых» выплат. Об этом сообщает Ura.ru.

Предметом спора стали пять миллионов рублей — именно такая сумма, по словам представителя вдовы, установлена государством в случае смерти в бою. Исковое заявление россиянки рассмотрел суд города Шадринска.

Требования женщины были удовлетворены. Отца солдата признали недостойным наследником.

Ранее похожий случай произошел в ХМАО. Там отца другого бойца СВО лишила выплат жена солдата. Она смогла доказать в суде, что мужчина не жил вместе с будущим военнослужащим и не интересовался его судьбой.