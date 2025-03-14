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14:35, 14 марта 2025Силовые структуры

Россиянку осудили на два года за попытку отбить возлюбленного у полицейских

В Электростали женщину осудили за попытку отбить возлюбленного у полицейских
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Электростали женщину осудили за попытку отбить возлюбленного у полицейских. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным агентства, в декабре 2024 года сотрудники полиции задержали мужчину около Павелецкого вокзала в Москве. Это не понравилось его девушке, и она попыталась его отбить, распылив в силовиков перцовый баллончик. После этого девушку тоже задержали.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам.

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