Россиянку осудили на два года за попытку отбить возлюбленного у полицейских

В Электростали женщину осудили за попытку отбить возлюбленного у полицейских

В Электростали женщину осудили за попытку отбить возлюбленного у полицейских. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным агентства, в декабре 2024 года сотрудники полиции задержали мужчину около Павелецкого вокзала в Москве. Это не понравилось его девушке, и она попыталась его отбить, распылив в силовиков перцовый баллончик. После этого девушку тоже задержали.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам.