Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:36, 14 марта 2025Путешествия

Российская стюардесса объяснила необходимость брать собственный чайник в путешествия

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @sogdianashok

Работающая в Emirates стюардесса из России объяснила необходимость брать с собой в путешествия чайник. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, в гостиничных чайниках постояльцы кипятят личные вещи, даже менструальные чаши. Поэтому она предпочитает брать с собой собственный. Бортпроводница также посоветовала иметь резиновые тапочки для душа, чтобы не подхватить грибок ногтей, и одноразовые сиденья на унитаз.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    Генсек НАТО исключил обеспечение альянсом перемирия на Украине

    Генсек НАТО окончательно определился с членством Украины в альянсе

    Пугачева не смогла выпустить новый альбом из-за желания сэкономить

    В российском регионе криминальный авторитет получил срок за продажу оружия и разбой

    Российская стюардесса объяснила необходимость брать собственный чайник в путешествия

    В России заявили о коренном изменении торговых маршрутов

    Экс-главу IТ-управления Росреестра осудили на три года и освободили от наказания

    Экс-главе IBU пожизненно запретили занимать спортивные должности

    Токаев поздравил казахов с праздником прихода весны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше