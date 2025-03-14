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02:08, 14 марта 2025Россия

Российские военкоры обратились к украинскому журналисту из освобожденной Суджи

Военкоры Коц и Поддубный обратились к украинскому журналисту Бутусову из Суджи
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный встретился с коллегой Александром Коцем в освобожденной Судже. Вместе они записали обращение к украинскому журналисту Юрию Бутусову, видео опубликовано в Telegram-канале Коца.

Военкор Коц напомнил, что Бутусов злорадствовал, когда в начале августа автомобиль, в котором находился Поддубный, был атакован БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей. В результате он получил серьезные ранения и с трудом выжил. Позднее Поддубного удостоили звания Героя России.

«Тут украинский пропагандист беспокоился о Евгении Евгениевиче. Спрашивал в августе прошлого года: "Что с лицом?". Докладываю, с лицом все в порядке», — прокомментировал военкор. «Что с лицом-то?» — иронично поинтересовался Поддубный у украинского журналиста.

Тем временем российские военкоры доложили, что обстановка в Судже по-прежнему остается напряженной. Сбежавший противник использует артиллерию и РСЗО. Теперь целью боев стала Гончаровка.

Ранее Коц рассказал, что деоккупированной Судже найдена масса интересной информации. ВСУ оставили в городе большое количество служебных документов.

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