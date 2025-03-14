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10:15, 14 марта 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на ореховском направлении

Рогов: ВС России продвинулись на ореховском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска продвинулись на ореховском направлении широким фронтом. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы России продвинулись на север к селам Щербаки и Малые Щербаки, взяв под контроль свыше 8 квадратных километров. Он добавил, что украинские войска понесли потери и были вынуждены отступить.

Ранее на Украине сообщили о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи в Курской области. «Дело не в территориях, а в человеческих жизнях. Не может быть никакой победы или вообще радости, зная, сколько людей погибло», — говорится в сообщении Telegram-канала «Разведка Ноем».

До этого стало известно, что командование ВСУ вывело разбитые подразделения с юга Донецкой народной республики. Сообщается, что подразделения потеряли минимум 60 процентов личного состава, их вывели на доукомплектование.

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