На Украине сообщили о больших потерях ВСУ в районе Суджи

ВСУ в районе Суджи несут большие потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Суджи несут большие потери. Об этом сообщает в Telegram-канале «Разведка Ноем».

«Дело не в территориях, а в человеческих жизнях. Не может быть никакой победы или вообще радости, зная, сколько людей погибло», — говорится в сообщении.

Ранее украинский военнослужащий рассказал, что он три дня сидел в канаве и ждал эвакуации, после чего сдался в плен.

12 марта украинский пленный Евгений Полторацкий рассказал, что командование ВСУ на курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых.