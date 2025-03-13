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22:55, 13 марта 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о больших потерях ВСУ в районе Суджи

ВСУ в районе Суджи несут большие потери
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Armed Force / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Суджи несут большие потери. Об этом сообщает в Telegram-канале «Разведка Ноем».

«Дело не в территориях, а в человеческих жизнях. Не может быть никакой победы или вообще радости, зная, сколько людей погибло», — говорится в сообщении.

Ранее украинский военнослужащий рассказал, что он три дня сидел в канаве и ждал эвакуации, после чего сдался в плен.

12 марта украинский пленный Евгений Полторацкий рассказал, что командование ВСУ на курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых.

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