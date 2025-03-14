Военкор Громов: Заявление Путина косвенно говорит о планах огневого контроля Сум

Город Сумы стал главной логистической тыловой базой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на время вторжения в Курскую область, поэтому при создании зоны безопасности Вооруженным силам России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии. Такое мнение выразил военный корреспондент Федор Громов в беседе с газетой «Взгляд».

Он напомнил, что в ходе совещания в Курской области президент России Владимир Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы РФ. Когда украинские военные вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили задачу освободить российский регион. В настоящее время эта операция подходит к завершению, поэтому Путин заговорил о необходимости создать такую зону. Громов предположил, что заявление главы государства косвенно говорит о планах на Сумы, так как этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область.

«На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача — блокировать украинскую армию», — пояснил собеседник издания.

Однако, по мнению военкора, при создании зоны безопасности могут возникнуть трудности из-за сложного рельефа Сумской области, где много лесов и рек и перепады высот. «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», — резюмировал Громов.

Ранее стало известно, что в украинских Сумах находится более 80 беженцев из Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказал курский общественник Владимир Синельников.