Российскому участнику СВО отказали в выплате за ранение

В Ростовской области участнику СВО отказали в выплате за ранение

В Ростовской области участнику специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплате за ранение. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, россиянин получил ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО. Вернувшись с фронта, он обратился в региональное министерство труда и социального развития. Однако чиновники отказали ему в предоставлении выплаты по одной причине — у мужчины не было постоянной регистрации на территории российского региона.

Дело дошло до суда, где военнослужащему удалось подтвердить факт постоянного проживания на территории региона. В результате участник СВО получил единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей.

Ранее бойцу СВО из Свердловской области со сломанной бедренной костью отказали в выплате за ранение. Ему пришлось доказывать, что травма была получена на передовой.