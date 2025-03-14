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22:30, 14 марта 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» приспустила трусы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала коллаж из откровенных фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась в сторис кадрами, на которых запечатлела себя в зеркало. Так, девушка предстала перед камерой в укороченном черном бомбере. Кроме того, на ней были частично оголяющий грудь желтый бюстгальтер и белые трусы, которые она приспустила с бедер. Знаменитость позировала с распущенными волосами и минимальным количеством макияжа на лице.

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети также прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала откровенные снимки из сауны.

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