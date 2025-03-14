Селена Гомес продала подаренное женихом бриллиантовое кольцо за тысячу рублей

Певица Селена Гомес продала подаренное женихом кольцо за тысячу рублей

Американская певица и актриса Селена Гомес продала бриллиантовое кольцо, подаренное женихом Бенни Бланко, за тысячу рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

Знаменитость выставила на продажу на своем сайте украшение Jacquie Aiche с камнями в виде буквы B. По словам представителя издания, данное изделие, первоначальная стоимость которого составила 3250 долларов (278 тысяч рублей), было изготовлено по индивидуальному заказу и не имеет копий.

Исполнительница устроила промо-компанию по случаю совместного альбома с возлюбленным. В честь этого она решила продать памятные личные вещи, в том числе кольцо.

Ранее в марте Селена Гомес пришла на день рождения жениха в платье почти за миллион рублей. Звезда появилась на 37-летии возлюбленного в пышном платье Oscar De La Renta цвета фуксии без бретелей.