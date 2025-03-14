Силы ПВО ликвидировали БПЛА в российском регионе

Губернатор Бусаргин: Силы ПВО сбили беспилотники над Саратовской областью

Над Саратовской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, он заявил, что угроза атаки БПЛА была снята.

В ночь на 11 марта Киев попытался атаковать российские регионы при помощи БПЛА. Всего, по данным Минобороны РФ, было сбито 337 беспилотников, 126 из них — над Курской областью.

Международное информагентство Reuters связало атаку БПЛА со встречей делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. В свою очередь, в материале британского издания Би-би-си указано, что на Москву была совершена, по-видимому, самая масштабная атака украинскими беспилотниками.