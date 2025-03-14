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10:40, 14 марта 2025Мир

Советник Трампа допустил закрепление за Россией Крыма и Донбасса

Советник Уолтц: США допускают закрепление за Россией Крыма и Донбасса
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

США допускают закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Мы активно работаем над тем, чтобы сблизить позиции сторон», — отметил советник главы государства.

Уолтц также подчеркнул, что сейчас нет окончательного варианта соглашения и все стороны рассматривают самые разные варианты. По его словам, обсуждается также и возможность невступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом российский лидер отметил, что есть ряд важных нюансов, которые США и Украина должны учесть при ведении переговоров о прекращении огня. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

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