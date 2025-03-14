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08:56, 14 марта 2025Мир

Советник Трампа оценил переговоры Путина с Уиткоффом

Советник Уолтц: США испытывают осторожный оптимизм относительно Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Leah Millis / Reuters

США испытывают «осторожный оптимизм» в отношении перспектив урегулирования конфликта на Украине. Таким образом советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц прокомментировал прошедшие переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, передает Reuters.

«Я не буду ничего объявлять или вести переговоры по телевидению, поскольку не хочу забегать вперед президента Трампа, но у нас есть осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования», — указал представитель Белого дома.

Уолтц уточнил, что Уиткофф представит Трампу итоги состоявшихся переговоров с Путиным, чтобы американский лидер обдумал дальнейшие шаги по разрешению украинского кризиса.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа пройдет вечером 13 марта в закрытом формате. Также стало известно, что Уиткофф во время своего пребывания в Москве информировал Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами.

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