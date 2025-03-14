Сознавшемуся в расправе над российским журналистом отказали в отправке на СВО

Сознавшегося в убийстве журналиста «Фонтанки» не пустили на СВО

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд признал незаконным отказ следователя отправить в зону спецоперации полковника полиции в отставке Михаила Смирнова, сознавшегося в расправе над журналистом «Фонтанки» Максимом Максимовым, совершенной в 2004 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, адвокат обвиняемого Сейран Арутюнян обжаловал отказ следователя в удовлетворении ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении следствия в отношении своего подзащитного и освобождении его из-под стражи. Кроме того, суд признал действия следователя незаконными и обязал устранить нарушения.

Лебедева рассказала, что еще в сентябре 2024 года Смирнов сообщил о своем желании отправиться на СВО, однако тогда следователь отказал, сославшись на то, что полковника полиции в отставке проверяют на связь с украинскими спецслужбами. Кроме того, на запрос суда следователь представил документы, из которых неясно, почему начальник пункта отбора на военную службу получил отказ и по какой причине Смирнов не может поехать на СВО. Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга уточнила, что следствие обжалует постановление суда, но соответствующие материалы в апелляционную инстанцию пока не поступили. В данный момент обвиняемый остается под стражей.

По данным ТАСС, в феврале суд продлил Смирнову арест до 22 мая.

23 декабря полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в расправе над журналистом «Фонтанки» Максимом Максимовым в июне 2004 года.