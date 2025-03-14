Стало известно еще об одном задержании в российском медицинском университете

В Нижнем Новгороде задержан директор Института реабилитации ПИМУ Сергей Хрулев

Сотрудники силовых структур задержали директора Института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Хрулева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Врач-невролог был задержан в пятницу, 14 марта. Другие подробности не раскрываются.

Как уточняет Telegram-канал Ni Mash, Хрулева подозревают в мошенничестве, как и его коллег — проректора ПИМУ Сергея Вожика и начальника службы закупок университета Вячеслава Матвеичева.

По версии следствия, в 2021 году фигуранты решили похитить бюджетные деньги, выделенные по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования. Они подготовили документы с завышенными ценами и обеспечили выигрыш на аукционе, в результате чего вуз заключил контракт с коммерческой организацией на сумму более семи миллионов рублей. Эти деньги злоумышленники разделили между собой.

