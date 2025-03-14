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15:10, 14 марта 2025Силовые структуры

Стало известно еще об одном задержании в российском медицинском университете

В Нижнем Новгороде задержан директор Института реабилитации ПИМУ Сергей Хрулев
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники силовых структур задержали директора Института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Хрулева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Врач-невролог был задержан в пятницу, 14 марта. Другие подробности не раскрываются.

Как уточняет Telegram-канал Ni Mash, Хрулева подозревают в мошенничестве, как и его коллег — проректора ПИМУ Сергея Вожика и начальника службы закупок университета Вячеслава Матвеичева.

По версии следствия, в 2021 году фигуранты решили похитить бюджетные деньги, выделенные по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования. Они подготовили документы с завышенными ценами и обеспечили выигрыш на аукционе, в результате чего вуз заключил контракт с коммерческой организацией на сумму более семи миллионов рублей. Эти деньги злоумышленники разделили между собой.

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