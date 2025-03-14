Стало известно еще об одном задержании в российском медицинском университете

Сотрудники силовых структур задержали директора Института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Хрулева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Врач-невролог был задержан в пятницу, 14 марта. Другие подробности не раскрываются.
Как уточняет Telegram-канал Ni Mash, Хрулева подозревают в мошенничестве, как и его коллег — проректора ПИМУ Сергея Вожика и начальника службы закупок университета Вячеслава Матвеичева.
По версии следствия, в 2021 году фигуранты решили похитить бюджетные деньги, выделенные по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования. Они подготовили документы с завышенными ценами и обеспечили выигрыш на аукционе, в результате чего вуз заключил контракт с коммерческой организацией на сумму более семи миллионов рублей. Эти деньги злоумышленники разделили между собой.