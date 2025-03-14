Сальдо: ВСУ терроризируют мирное население за успехи ВС России на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отыгрываются на мирном населении в связи с успехами ВС России в зоне боевых действий. Об этом зявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«При любых успехах российской армии киевский режим отвечает на них терактами. Сейчас врага теснят в Курской области и в Донбассе, а в ответ он бьет по гражданским. Обыкновенный терроризм», — указал на месть фВСУ Сальдо.

Губернатор региона напомнил, как 9 марта ВСУ обстреляли торговые ряды в Великих Копанях с помощью ракет Himaris. «Как вы думаете, так поступают люди, которые хотят мира? Думаю, что нет», — рассудил он, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, боится потерять власть после завершения конфликта.

Ранее житель Курской области рассказал о желании бойцов ВСУ расстрелять его из-за одной фразы. Он провел в оккупации около восьми месяцев, в течение которых пережил издевательства и унижения.