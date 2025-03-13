Житель Курской области рассказал о желании бойцов ВСУ расстрелять его из-за одной фразы

ВСУ хотели расстрелять жителя Казачьей Локни за фразу о том, что Украины уже нет

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотели расстрелять жителя Курской области из-за фразы, что Украины уже нет. Об этом мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам мужчины из Казачьей Локни, он провел в оккупации около восьми месяцев, в течение которых пережил издевательства и унижения. Во время одного из инцидентов, как утверждает россиянин, с ним едва не расправились. «Они говорят: "Ще не вмерла Україна", а я: "Украины нет!" А это наши русские земли. Так они меня чуть не расстреляли из-за этого», — рассказал собеседник агентства.

Ранее российские военнослужащие обнаружили в освобожденном селе Черкасское Поречное останки пожилых мирных жителей, с которыми расправились бойцы ВСУ. У некоторых россиян отсутствовали конечности. Кроме того, в одном из домов было найдено тело инвалида, которого, предположительно, перед смертью избивали.

8 марта бойцы Вооруженных сил России пробрались в Суджу по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. 13 марта эту информацию подтвердили в Минобороны России.