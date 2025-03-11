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19:29, 11 марта 2025Россия

В церкви в Курской области нашли убитых ВСУ пожилых россиян и сняли на видео

Российские военные нашли в Черкасском Поречном убитых ВСУ мирных жителей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Российские военнослужащие нашли в селе Черкасское Поречное Курской области пожилых мирных жителей, с которыми расправились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео из населенного пункта опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Кадры, как утверждается, сняты 11 марта в Церкви Воздвижения Креста Господня, где обнаружили убитых. У некоторых из них отсутствуют конечности. Судя по состоянию останков, тела пролежали несколько дней. Кроме того, в одном из домов российские бойцы нашли инвалида, которого, по их словам, перед смертью избивали бойцы ВСУ.

Авторы поста добавили, что вся информация о находке передана в следственные органы, которым предстоит определить виновных в расправе над мирными россиянами.

Минобороны России сообщило об освобождении села Черкасское Поречное 10 марта.

Ранее также появились кадры с жителями села Русское Поречное, как утверждается, замученными до смерти солдатами ВСУ. На кадрах видно тела в гражданской одежде, которые лежат на улице и в помещении.

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