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15:01, 14 марта 2025Россия

Стало известно о падении беспилотника в Крыму

Mash: Беспилотник упал в центре крымского Джанкоя, есть пострадавшие
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотник упал в центре города Джанкой в Крыму, есть пострадавшие. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По сведениям издания, ранения получили две женщины. 69-летняя пострадавшая получила ожоги и контузию, ее отвезли в больницу. У 26-летней девушки травма шеи.

Как утверждает «Mash на волне», дрон повредил кафе, осколками устройства задело два частных дома и церковь.

Власти Крыма пока ситуацию не комментировали.

До этого Минобороны отчиталось об уничтожении 28 украинских беспилотников над российскими регионами.

В ведомстве уточнили, что больше всего дронов — 15 — средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области. Кроме того, пять беспилотников ликвидировали в Белгородской области, четыре — в Московском регионе, два — в Саратовской области, один — в Калужской и еще один — над акваторией Черного моря.

ЖЗЛ
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