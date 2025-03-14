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11:33, 14 марта 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Россию

Минобороны заявило об уничтожении над регионами России 28 беспилотников ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За ночь и утро 14 марта над российскими регионами уничтожено и перехвачено 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Подробности отраженной атаки журналистам раскрыли в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, больше всего беспилотников — 15 — средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области. Кроме того, пять дронов поражены в Белгородской области, четыре — в Московском регионе, два — в Саратовской области, один — в Калужской и еще один — над акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку четырех украинских дронов, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на места падения обломков выезжали сотрудники экстренных служб.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что два беспилотника военные сбили над Балашихой. Обломки одного из них упали в районе улицы Демин Луг. Второй дрон уничтожен над микрорайоном Железнодорожный на улице Свободы.

Кроме того, об атаке беспилотников рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате загорелся резервуар с бензином на территории нефтебазы в Туапсе. Местные жители сняли пожар на видео.

ЖЗЛ
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