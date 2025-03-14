Подмосковный губернатор сообщил подробности об атаке беспилотников

Воробьев: Два БПЛА были сбиты над Балашихой, еще один в Южной Битце

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram подробности о ночной атаке беспилотников на регион.

Два БПЛА были сбиты над Балашихой — обломки первого упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг, а другой дрон был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.

Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором пока никто не живет, уточнил Воробьев.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на окраине Обнинска силами ПВО сбит беспилотник. По предварительной информации, там разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

А мэр Москвы Сергей Собянин утром 14 марта пояснил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону города.

