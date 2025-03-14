Стало известно о переодевающихся в гражданское бойцах ВСУ в попытке бежать из-под Курска

ТАСС: ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы скрыться из Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодеваются в гражданскую одежду в попытке бежать из Курской области. Об этом стало известно из рассказа командира группы Аида спецназа «Ахмат», передает ТАСС.

По словам российского военнослужащего, в некоторых подвалах можно обнаружить выживших украинских солдат, которые «просто пытаются переждать».

«Попадаются и те, кто одевается в гражданку, пытаясь уйти», — рассказал командир группы.

Ранее командир артиллерийского подразделения российских войск обвинил военнослужащих ВСУ в переодевании в гражданскую одежду при выполнении задач на харьковском направлении. Он уточнил, что подобной тактикой пользуются в основном расчеты операторов беспилотников.