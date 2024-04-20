Российский военный обвинил ВСУ в маскировке под гражданских лиц

Российский военный заявил, что ВСУ переодеваются в гражданских лиц под Харьковом

Командир артиллерийского подразделения российских войск обвинил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в переодевании в гражданскую одежду при выполнении задач на харьковском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

«Противник использует тактику маскировки под гражданских лиц, передвигается на гражданских машинах, в гражданской одежде. Определяем их по наличию бронежилетов и оружия», — заявил военный.

Он уточнил, что подобной тактикой пользуются в основном расчеты операторов беспилотников. Командир подразделения рассказал, что они выезжают в посадки на гражданских автомобилях для ведения наблюдения за российскими войсками. С места, куда приезжают машины, фиксируются запуски дронов, добавил артиллерист.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что лучшие и самые подготовленные бригады ВСУ оставляют позиции под Часовым Яром. По его словам, 25-я бригада «уже сдается», а 67-я отказалась ехать на этот участок фронта.

