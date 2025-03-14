Марочко: В районе Богуславки Харьковской области Украины идут активные бои

В районе села Богуславка в Харьковской области Украины идут активные бои. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северных окраинах населенного пункта. Эксперт отметил, что несмотря на потери, украинские военные продолжают попытки удержать занимаемые ими рубежи и контратакуют.

«Наши артиллеристы и операторы дронов активно работают по сосредоточению живой силы противника и пресекают штурмовые действия врага. Активная фаза боевых действий в этом районе продолжается более двух суток», — написал он.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ наращивает группировку украинских войск у населенных пунктов Волчанск и Золочев в Харьковской области. По его словам, у Казачьей Лопани украинские бойцы начали возведение новых и укрепление уже имеющихся фортификационных сооружений.