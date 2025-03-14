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11:08, 14 марта 2025Россия

Стало известно об освобождении курской деревни близ границы с Украиной

Деревня Рубанщина у границы с Украиной под Суджей перешла под контроль России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Деревня Рубанщина в Курской области перешла под контроль России. Об этом стало известно Telegram-каналу «Архангел спецназа».

Рубанщина, судя по онлайн-картам, находится примерно в шести километрах от границы с Украиной. Следующий населенный пункт, который будут освобождать российские военные — это Гоголевка, отметили авторы канала.

«Несмотря на небольшие размеры населенных пунктов, они расположены рядом с балками и лесопосадками. Кроме того, они размещены близко к границе, что делает их удобными для ВСУ в обороне», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 13 марта, Минобороны России впервые подтвердило освобождение Суджи — самого крупного российского населенного пункта, который оказался в оккупации ВСУ с начала вторжения в Курскую область. Тогда же сообщалось о контроле над Меловым и хутором Подол. До полного освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ шесть сел.

ЖЗЛ
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