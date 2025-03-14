Стрельба у детского сада в Москве попала на видео

Опубликовано видео стрельбы у детского сада в поселке Коммунарка

Начало событий в новости Раскрыта причина стрельбы у детского сада в Москве

Стрельба, произошедшая около частного детского сада в московском поселке Коммунарка, попала на видео. Полный ролик в своем Telegram-канале публикует «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, как стрелявший бежит по двору среди многоквартирных домов. В этот момент его догоняет другой мужчина, который удерживает злоумышленника до приезда силовых структур.

О стрельбе у частного детского сада в Коммунарке стало известно в пятницу, 14 марта. Предварительно, причиной послужил конфликт двух мужчин. Новый сожитель мамы одного из воспитанников поссорился с ее бывшим избранником. Мужчины вышли за территорию сада, где отец ребенка выстрелил в ногу оппоненту из травматического оружия.

Сейчас все трое находятся в отделе полиции.

